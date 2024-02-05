YouTube لديه تطبيق Apple Vision Pro

يقال إن Google تخطط لتطوير تطبيق YouTube لجهاز Apple Vision Pro. يقول The Verge إن متحدثًا باسم YouTube أكد خطط الشركة لإنشاء تطبيق Vision Pro أصلي، بينما يقوم بتحسين YouTube لمتصفح Safari كحل مؤقت. يأتي هذا التحول بعد أن أطلق المطور Christian Selig (مبتكر تطبيق Apollo الشهير الذي قتله Reddit في عام 2023) تطبيق YouTube غير رسمي لسماعات رأس Apple التي تبلغ قيمتها 3500 دولار.

"نحن متحمسون لرؤية إطلاق Vision Pro ونحن ندعمه من خلال ضمان حصول مستخدمي YouTube على تجربة رائعة في Safari"، حسبما ورد، كتبت المتحدثة باسم YouTube Jessica Gibby في رسالة بريد إلكتروني إلى Nilay Patel من The Verge. "ليس لدينا أي خطط محددة لمشاركتها في الوقت الحالي، ولكن يمكننا أن نؤكد أن تطبيق Vision Pro موجود على خريطة الطريق الخاصة بنا."

على الرغم من إطلاق Vision Pro مع أكثر من 600 تطبيق محلي، قال YouTube مؤخرًا في 19 يناير إنه ليس لديه خطط لتطبيق Vision Pro. (Netflix هي شركة أخرى رفيعة المستوى.) بالإضافة إلى ذلك، أخبر متحدث باسم شركة YouTube موقع Engadget في ذلك الوقت أنه لم يكن لديه أي خطط لإتاحة تطبيق iPad الخاص به على متجر تطبيقات VisionOS.

إحدى النظريات هي أنه على الرغم من سعرها المذهل الذي يبلغ 3500 دولار، يبدو أن سماعة الواقع المختلط من Apple قد بدأت بداية قوية حيث سارع معجبو الشركة الأكثر ولاءً والأكثر ثراءً إلى الحصول على الطلبات المسبقة. قدر المحلل ذو المصادر الجيدة Ming-Chi Kuo أن شركة Apple باعت ما بين 160.000 إلى 180.000 سماعة رأس خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية.

نظرية أخرى هي أن موقع YouTube لاحظ وجود مطور مستقل يتولى مهمة الركود. أطلق كريستيان سيليج، صانع تطبيق Apollo for Reddit الذي لم يعد موجودًا الآن، تطبيق YouTube غير رسمي لجهة خارجية يسمى Juno والذي كان متاحًا عند الإطلاق. يتمتع Selig بثقة ومكانة كبيرتين بين مستخدمي أجهزة Apple: فهو مطور سابق لشركة Apple ومنشئ أحد تطبيقات Reddit المفضلة لمستخدمي iOS (قبل أن تقضي قواعد واجهة برمجة التطبيقات (API) المثيرة للجدل للشركة بشكل فعال على معظم تطبيقات Reddit التابعة لجهات خارجية).

"من المحتمل أن يكون YouTube أحد أجزاء الإنترنت التي أستهلكها أكثر من غيرها، لذلك شعرت بالحزن الشديد عندما أعلن YouTube أنه ليس لديهم خطط لإنشاء تطبيق VisionOS، وقاموا بتعطيل خيار تحميل تطبيق iPad، "أوضح سيليج الأسبوع الماضي في منشور بالمدونة. "يتركك هذا مع Safari، والموقع الإلكتروني على ما يرام، ولكن بالتأكيد لا يبدو وكأنه تطبيق VisionOS."

يدعم YouTube مقاطع الفيديو ثلاثية الأبعاد و360 درجة، ولكن لا يعمل أي منهما حاليًا على Vision Pro. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الشركة تخطط لدمجها في تطبيقها.