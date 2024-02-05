زيارة وزيرة الثقافة لجناح سلطنة عُمان الشقيقة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 55

زارت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة جناح سلطنة عمان اطلعت خلالها على مكونات جناح سلطنة عمان بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته ال 55 بمركز مصر للمعارض الدولية، وذلك في إطار العلاقات الثقافيه القائمة بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات خاصة في الجانب الثقافي والاعلامي .

و اشادت الوزيره بالعلاقات الثقافيه القائمة بين البلدين ،وكذلك بالمصادر الفكرية العُمانية بالجناح بكافة مجالاتها، متمنية مزيدا من التقدم والنماء في ظل القيادتين الحكيمتن .

كما اشادت باختيار سلطنة عمان ضيف شرف الدورة 56 من المعرض والتي ستكون فرصه للشعب المصري للتعرف بشكل اكبر على الثقافة والتاريخ العماني.