إزالة 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بكفر شكر

قامت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، بالاشتراك مع الاداره الزراعية و الشرطه بحملة لازالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والرى ضمن الموجه 22 لازاله كافة التعديات وتم إزالتها ازاله كليه وإعادة تمهيدها الي الزراعة مره اخري.

وأسفرت الحملة عن إزالة 5 حالات بنطاق الوحدة المحلية بالمنشأة الكبرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر - أنه يوجد لجان متخصصة تجوب المدينة وقرى الوحدات المحلية لرصد أى تعديات وإزالتها فورا طبقا للقانون كما أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى تعديات وإزالتها تنفيذا لسيادة القانون.

و أشار بأنه لا تهاون مع المخالفات والتعديات ولا سيما ممتلكات الدوله ويجب الالتزام بالمقدرات والاملاك الخاصه التابعه للهيئات والجهات الحكوميه .