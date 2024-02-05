الثلاثاء 06 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إزالة 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بكفر شكر

بوابة الوفد الإلكترونية

قامت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، بالاشتراك مع الاداره الزراعية و الشرطه بحملة لازالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والرى ضمن الموجه 22 لازاله كافة التعديات وتم إزالتها ازاله كليه وإعادة تمهيدها الي الزراعة مره اخري.

 وأسفرت الحملة عن إزالة 5 حالات بنطاق الوحدة المحلية بالمنشأة الكبرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر - أنه يوجد لجان متخصصة تجوب المدينة وقرى الوحدات المحلية لرصد أى تعديات وإزالتها فورا طبقا للقانون كما أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى تعديات وإزالتها تنفيذا لسيادة القانون.

و أشار بأنه لا تهاون مع المخالفات والتعديات ولا سيما ممتلكات الدوله ويجب الالتزام بالمقدرات والاملاك الخاصه التابعه للهيئات والجهات الحكوميه .

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