جينفر لوبيز جرئية بالأبيض والوردة تنقذها من فخ رانيا يوسف

خطفت النجمة الامريكية جينفر لوبيز عدسات الصحافة والإعلام بإطلالتها المثيرة في أحدث ظهور لها عبر الإنستجرام.

وبدت جينفر بإطلالة شتوية مثيرة كشفت عن أنوثتها على طريقتها الخاصة لكي لا تتعرض الانتقادات اللذعة مثلما فعلت رانيا يوسف بإطلالاتها الجريئة في الكثير من المهرجانات الفنية، حيث ارتدت فستان طويل ومجسم ومثير مكشوف من ناحية الصدر بشكل لافت باللون الأبيض ونسقت عليه بالطو فرو باللون الروز، فيما انتعلت هاف بوت مرصع بحبات الكريستال بالكامل.

واستعانت ببعض الاكسسوارات على شكل زهرة مرصعه بحبات الألماس لتنقذ الموقف المحرج التي ممكن ان تتعرض له من الجماهير.

واختارت لم خصلات شعرها للوراء ووضعت مكياجًا جذابًا متناغما مع لون بشرتها الخمرية لتحدد جمال عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

جينفر لوبيز

جينيفر لين لوبيز (بالإنجليزية: Jennifer Lynn Lopez)‏ (مواليد 24 يوليو 1969) وتلقب أحيانا فقط بـ جاي.لو؛ هي ممثلة، مغنية، منتجة تلفزيونية وتسجيلية وراقصة وأيضا مصممة أزياء أمريكية مشهورة. وتعد الشخصية الأمريكية من أصول لاتينية الأكثر ثراء في هوليوود.وكما تعدّ أيضًا من أهم الشخصيات الأميريكية اللاتينية فوفقا لمجلة «بيبول إن إسبانيول» فقد صنفت بن أكثر 100 شخصية أمريكية من أصول لاتينية نفوذا في البلاد، كانت زوجة للمغني اللاتيني مارك أنتوني سنة 2004، لكن حصل الطلاق بينهما سنة 2014. باعت جينفير لوبيز في مهنتها الموسيقية أكثر من 55 مليون ألبوم حول العالم.

ولدت جنيفر لوبيز في 24 تموز، 1969 في ضاحية كاسل هيل في برونكس في نيويورك. والداها هما غوادالوبي رودريغيز، وتعمل معلمة روضة، وديفيد لوبيز، وهو اختصاصي كمبيوتر. ولد أبواها في بورتوريكو. لدى جنيفر شقيقة كبرى وهي ليزلي، وشقيقة صغرى وهي ليندا، وتعمل كصحافية. أمضت جنيفر مسيرتها الأكاديمية بأكملها في المدارس الكاثوليكية.