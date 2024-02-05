وكيل وزارة الصحة يجري جولة مرورية مسائية بإدارة بنها

أجرى الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، جولة مرورية مفاجئة تفقد خلالها مكتب صحة بنها أول، ووحدة طب الأسرة بقرية ميت راضي، بناءا علي تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وذلك بتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وقام بمراجعة الانضباط الإداري، وتم احالة بعض حالات الغياب للتحقيق العاجل، وتأكد من تواجد مسئول الطوارئ، ومن توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ.

وأكد وكيل الوزارة علي مدير عام الطب الوقائي بضرورة توفير مولدات الكهرباء في كافة وحدات ومراكز الرعاية الأولية ، وكذلك مكاتب الصحة.

ووجه مديري الإدارات الصحية بضرورة التواجد الفعلي لمديري الإدارات، والإدارة من داخل الوحدات الصحية والمراكز الطبية.