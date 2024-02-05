الثلاثاء 06 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

وكيل صحة القليوبية يجري جولة مرورية بمستشفى حميات بنها

بوابة الوفد الإلكترونية

بناءا علي توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء عبد الحميد الهحان محافظ القليوبية، أجرىالدكتورحمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية جولة تفقدية لمستشفي حميات بنها، وتأكد من تواجد الفريق الطبي النوباتحي  وأشاد بنظافة المستشفى أثناء الزيارة.

و وجه بضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال الانشائية الخاصة بقسم العناية المركزة للأطفال، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة .

كما تفقد وكيل الوزارة قسم عناية الأطفال، وأكد على ضرورة تواجد طاقم التمريض بجانب الحالات وعدم مغادرة المكان لأي ظرف.

كما تفقد الأقسام الخدمية بالمستشفي، وتابع سير العمل داخل مطبخ المستشفى، ووجه بسرعة الانتهاء من عمل رفع كفاءة للمطبخ في مدة زمنية لا تتجاوز ال١٥ يوما.

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