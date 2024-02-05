جوميز يدرس دخول الزمالك في معسكر مغلق

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يدرس دخول الفريق في معسكر مغلق، قبل مواجهة الإسماعيلي بالدوري.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "جوميز يفكر في الدخول بالمعسكر، من أجل التركيز مع اللاعبين على تطبيق خطته وأساليب لعبه، قبل العودة للمنافسات المحلية".

وأضاف أمير هشام: "المدير الفني أبدى انزعاجه من المستوى الدفاعي للفريق واستقبال عدد كبير من الأهداف، بعد مشاهدة عدة مباريات الفريق قبل التوقف".