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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جوميز يدرس دخول الزمالك في معسكر مغلق

جوزيه جوميز
جوزيه جوميز

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يدرس دخول الفريق في معسكر مغلق، قبل مواجهة الإسماعيلي بالدوري.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "جوميز يفكر في الدخول بالمعسكر، من أجل التركيز مع اللاعبين على تطبيق خطته وأساليب لعبه، قبل العودة للمنافسات المحلية".

وأضاف أمير هشام: "المدير الفني أبدى انزعاجه من المستوى الدفاعي للفريق واستقبال عدد كبير من الأهداف، بعد مشاهدة عدة مباريات الفريق قبل التوقف".

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