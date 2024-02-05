أسعار الذهب تهبط مع انحسار الرهانات على خفض قريب للفائدة

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية بعد تقرير الوظائف الذي أشار لأداء قوي للقطاع وبدد توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة على المدى القريب.

أسعار الذهب

انخفض أسعار الذهب في المعاملات الفورية بما يصل الى نحو 0.5% لتصل الى مستوى سعر 2029.03 دولار للأونصية.

ونزلت أسعار الذهب في العقود الأميركية الآجلة بما يصل الى نحو 0.4% ليصل إلى مستوى سعر 2045.50 دولار للأونصة .

وقال مات سيمبسون أحد كبار المحللين في سيتي إندكس "يقلص كبار المضاربين والصناديق المدارة انكشافهم الطويل على عقود الذهب الآجلة للأسبوع الرابع... ومع تكرار جيروم باول الإشارة إلى ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، لا يزال هناك جدل حول ما إذا كان الذهب يمكن أن يرتفع عن هذا المستوى".

سجل مؤشر الدولار أعلى مستوى في ثمانية أسابيع، ما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 4%.

أسعار الذهب العالمية

الذهب

وأظهرت بيانات من وزارة العمل الأميركية يوم الجمعة أن الوظائف غير الزراعية زادت 353 ألف وظيفة في يناير/كانون الثاني، وهو ما يعادل نحو مثلي ما توقعه اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم عند 180 ألف وظيفة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 22.56 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.8% إلى 939.26 دولار، بينما ارتفع البلاتين 0.5 % إلى 894.99 دولار.