أسعار الذهب في مصر اليوم.. مفاجأة للمقبلين على الزواج

تشهد أسعار الذهب مصر حالة كبيرة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض في الساعة الواحدة، ويبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار المعدن الأصفر باستمرار، خصوصًا المقبلين على الزواج وأصحاب الاستثمارات.

سعر الذهب اليوم مصر

الذهب عيار 24

4114.25 جنيه للبيع

4000 جنيه للشراء

عيار 22

3771.5 جنيه للبيع

3666.75 جنيه للشراء

عيار 21

3600 جنيه للبيع

3500 جنيه للشراء

عيار 18

3085.75 جنيه للبيع

3000 جنيه للشراء

عيار 14

2400 جنيه للبيع

2333.25 جنيه للشراء

عيار 12

2057.25 جنيه للبيع

2000 جنيه للشراء

عيار 9

1542.75 جنيه للبيع

1500 جنيه للشراء

جنيه ذهب

32000 جنيه للبيع

31200 جنيه للشراء