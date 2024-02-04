أسعار الذهب في مصر اليوم.. مفاجأة للمقبلين على الزواج
تشهد أسعار الذهب مصر حالة كبيرة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض في الساعة الواحدة، ويبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار المعدن الأصفر باستمرار، خصوصًا المقبلين على الزواج وأصحاب الاستثمارات.
سعر الذهب اليوم مصر
الذهب عيار 24
4114.25 جنيه للبيع
4000 جنيه للشراء
عيار 22
3771.5 جنيه للبيع
3666.75 جنيه للشراء
عيار 21
3600 جنيه للبيع
3500 جنيه للشراء
عيار 18
3085.75 جنيه للبيع
3000 جنيه للشراء
عيار 14
2400 جنيه للبيع
2333.25 جنيه للشراء
عيار 12
2057.25 جنيه للبيع
2000 جنيه للشراء
عيار 9
1542.75 جنيه للبيع
1500 جنيه للشراء
جنيه ذهب
32000 جنيه للبيع
31200 جنيه للشراء