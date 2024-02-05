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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

دوري تنس الطاولة.. إنبي يختتم مرحلة المجموعات بلا هزيمة

فريق إنبي لتنس الطاولة
فريق إنبي لتنس الطاولة

نجح فريق إنبي في مواصلة نتائجة المميزة وتصدره للمجموعة الثانية بالدوري الممتاز لتنس الطاولة "رجال" ، وذلك بعد الفوز علي جزيرة الورد بنتيجة 0/3 ، في ختام جولات الدور الثانى للبطولة.

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مشاركة تنس الطاولة بـ إنبي في دورة الألعاب العربية بالشارقة

وأختتم الفريق البترولي مشواره بمرحله المجموعات بعد تحقيق الفوز في 12 مباراة من دورين ، مع تقديم أداء إستثنائي في جميع اللقاءات ، ليتوج الفريق بالصعود لدور الثمانية .

يذكر أن مجلس اداره نادي إنبي ، يولي لعبة تنس الطاولة بالنادي، إهتماماً كبيراً وهو ما يساهم في توسيع قاعده اللاعبين المميزين بمختلف الاعمار السنيه وتطوير اداء الاجهزه الفنيه و الاداريه العامله مع الفريق .

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