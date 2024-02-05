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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مشاركة تنس الطاولة بـ إنبي في دورة الألعاب العربية بالشارقة

لاعبات إنبي المشاركات
لاعبات إنبي المشاركات في بطولة تنس الطاولة

شهدت الساعات القليلة الماضية توجه بعثة نادي إنبي لتنس الطاولة "سيدات" لدولة الإمارات الشقيقة ، من أجل المشاركة في منافسات النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات.

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وتقرر انطلاق منافسات بطولة تنس الطاولة في مدينة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة في الفترة من 2 وحتى 12 فبراير.

قائمة لاعبات تنس الطاولة بـ إنبي المشاركة في بطولة الشارقة لتنس الطاولة

ضمت قائمة لاعبات تنس الطاولة المشاركات في بطولة الشارقة؛ كلًا من: “نادين الدولتلي، ريم العراقي، هنا إبراهيم، سارة إبراهيم، نهى يسري، وفاطمة علاء“.

ومن المقرر أن يشارك في البطولة 61 فريقًا عربيًا يضم 550 لاعبة من 14 دولة ضمن ثماني ألعاب وهي: “ تنس الطاولة ، الكرة الطائرة ، تنس الطاولة ، كرة السلة ، الرماية ، القوس والسهم ، المبارزة ، ألعاب القوى ، والكاراتيه“.

فيما حددت اللجنة المنظمة موعد الإجتماعات الفنية للعبة تنس الطاولة يوم 5 فبراير.

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