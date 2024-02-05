الإثنين 05 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

الأسهم الأوروبية ترتفع بفضل نتائج أعمال إيجابية

الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية في بداية جلسة التداول، اليوم الاثنين، مع نشر المزيد من نتائج الشركات الإيجابية رغم استمرار ضعف ثقة المستثمرين وإعادة تقييم التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة.

 

 الأسهم الأوروبية 

 

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل الى نحو 0.2% بحلول الساعة 08:35 بتوقيت غرينتش.

 

وصعد سهم دليفري هيرو فى أسواق الأسهم الأوروبية بنحو 2.8% بعد أن سجلت شركة الوجبات الجاهزة الألمانية أرباحا أساسية أعلى من التوقعات في 2023، مدفوعة بنمو الطلب.

 

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أسواق الأسهم الأوروبية

 

 الأسهم الأوروبية 

 

وارتفع سهم لوتس فى أسواق الأسهم الأوروبية بنحو 12.7% ليسجل الأداء الأفضل بين جميع الأسهم بعدما أعلنت شركة إنتاج البسكويت البلجيكية نتائجها السنوية.

 

ورغم نتائج الأعمال الإيجابية، أضعفت بيانات الوظائف القوية التي صدرت مؤخرا في الولايات المتحدة ثقة المستثمرين وتراجعت على إثرها التوقعات بخفض مبكر لأسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم، وهو ما يحدد اتجاه بنوك مركزية أخرى.

 

وتتوقع الأسواق حاليا أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بنحو 125 نقطة أساس هذا العام، مقارنة بتوقعات الأسبوع الماضي عند 140 نقطة أساس.

 

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