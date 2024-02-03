الأسهم الأمريكية ترتفع لأعلى مستوى تاريخي بفضل أرباح الشركات

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع كبير في جلسة الجمعة، وسجل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 أعلى مستوى له على الإطلاق عند الإغلاق في ظل الأرباح القوية للشركات وتقرير الوظائف الأميركية لشهر يناير مما عزز الثقة في الاقتصاد الأميركي.

الأسهم الأمريكية

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 في الأسهم الأمريكيةبواقع 52.35 نقطة أو 1.07% ليغلق عند 4958.04 نقطة.

بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع في الأسهم أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع كبير في جلسة الجمعة، وسجل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 أعلى مستوى له على الإطلاق عند الإغلاق في ظل الأرباح القوية للشركات وتقرير الوظائف الأميركية لشهر يناير مما عزز الثقة في الاقتصاد الأميركي. 267.31 نقطة أو 1.74% إلى 15628.95 نقطة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي فب أسواق أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع كبير في جلسة الجمعة، وسجل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 أعلى مستوى له على الإطلاق عند الإغلاق في ظل الأرباح القوية للشركات وتقرير الوظائف الأميركية لشهر يناير مما عزز الثقة في الاقتصاد الأميركي. الأمريكية 133.86 نقطة أو 0.35% إلى 38653.70 نقطة.



وتسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة في يناير بسبب قوة الأداء الاقتصادي وارتفاع إنتاجية العمال مما شجع على الأرجح الشركات على توظيف مزيد من العمالة وعدم تسريحهم، وهو اتجاه قد يحمي الاقتصاد من الركود هذا العام.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل أمس الجمعة إن الوظائف غير الزراعية زادت 353 ألفا الشهر الماضي. وطرأ تعديل على بيانات شهر ديسمبر بالرفع لتزيد الوظائف إلى 333 ألفا بدلا من 216 ألفا المعلنة في السابق.

ولا يزال نمو الوظائف أعلى بكثير من المعدل اللازم لمواكبة نمو عدد السكان في سن العمل والمقدر بنحو 100 ألف وظيفة شهريا.

الأسهم الأمريكية

الأسهم الأمريكية

من ناحية أخرى، تباطأت القوة الدافعة لسوق العمل عن وتيرتها القوية في 2022 بسبب رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بشدة.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي 11 مرة بدءا من مارس 2022 في محاولة لمواجهة التضخم الممتد منذ 4 عقود والذي خيم على الاقتصاد بعد انتعاش قوي من ركود كوفيد-19 في عام 2020.

ورغم تراجع التضخم بشكل كبير العام الماضي، ذكرت وزارة العمل مؤخرا أن الأسعار الإجمالية ارتفعت بنسبة 0.3% في الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر وارتفعت بنسبة 3.4% مقارنة بالعام الماضي، في إشارة إلى استمرار مساعي بنك الاحتياطي الفيدرالي لوقف التضخم عند هدفه البالغ 2%.

وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعاته الأربعة الأخيرة.