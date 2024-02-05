أهل مصر .. قصور الثقافة تطلق فعاليات الأسبوع 15 لـ فتيات المحافظات الحدودية



انطلقت مساء اليوم، بسينما هيبس بمدينة الخارجة، فعاليات الأسبوع الثقافي الخامس عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بمشروع "أهل مصر"، المقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، وتستضيف به 165 فتاة من 6 محافظات حدودية وهي شمال وجنوب سيناء، والوادي الجديد، ومطروح، و"الشلاتين وحلايب وأبو رماد" البحر الأحمر، وأسوان، بالإضافة لشباب الأسمرات من القاهرة ويستمر حتى 13 فبراير الجاري.

جاء ذلك بحضور، الدكتورة حنان مجدى، نائب محافظ الوادى الجديد، والدكتورة دينا هويدي مدير عام ثقافة المرأة والمشرف التنفيذي للملتقى، وابتسام عبدالمريد رئيس فرع ثقافة الوادي الجديد، ومنسقين ومدربين الاكاديمية الوطنية للتدريب.

قدم الحفل الشاعر مصطفى معاذ رئيس نادى أدب الوادي الجديد.

بدأت الفعاليات بالسلام الوطني، ثم كلمة ابتسام عبدالمريد رئيس فرع ثقافة الوادي الجديد، التى رحبت فيها بالحضور، ثم كلمة الدكتورة دينا هويدي مدير عام ثقافة المرأة والمشرف التنفيذي للملتقى التى اعلنت انطلاق فعاليات الملتقى الـ 15لثقافة وفنون الفتاة والمرأة.

ووسط تفاعل كبير من فتيات الملتقى، أحيت فرقة الوادي الجديد للموسيقى العربية الحفل مقدمة مجموعة من الاغانى الوطنية، منها صورة كلنا عايزين صورة، وعاش عاش، وغنى احد افراد الفرقة اغنية سلامات، وغنت تعيش يا بلدى، عربية يا ارض فلسطين.



الملتقى الـ 15 لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بالوادى الجديد يقام بالتعاون بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، وإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوى، وفرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد، التى استقبلت وفد الملتقى بترحاب شديد.



"أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، إذ يستهدف ثلاث فئات وهي: الأطفال والشباب والمرأة، من أجل تشكيل الوعي وبناء الشخصية المصرية من خلال الحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن.