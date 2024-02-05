رئيس مياه الأقصر يتابع أعمال الوصلات المنزلية بقرية الرزيقات

تفقد اللواء مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر أعمال تنفيذ الوصلات المنزلية للصرف الصحى بقرية الرزيقات بحرى التابعة لمركز أرمنت وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.



وأوصى رئيس الشركة بإنتهاء الأعمال المطلوبه وفق الجدول الزمنى المحدد لها، كما أكد علي سرعه نهو الاعمال مع إتباع تعليمات السلامه والصحه المهنيه وعدم ترك اي حفر الا بوجود علامات تحذيرية في أضيق الظروف.



في سياق اخر، تابع الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، أعمال تجهيز وتشغيل أحدث معامل الأنسجة في صعيد مصر لتجهيز العينات وصبغها اتوماتيكيًا، بالإضافة لتشغيل جهاز Frozen section، بقسم الهيستوباثولوجي بالكلية " HistoPathology .



وأكد رئيس الجامعة على حرص الجامعة على تجهيز الكليات العلمية بأحدث الأجهزة والتقنيات طبقًا للمواصفات العالمية؛ لتأهيل الكوادر الطلابية لسوق العمل، ودعمهم لتطبيق الدراسة النظرية عمليًا؛ مما يساعدهم على فهم وتطبيق المفاهيم الأساسية في المجالات التي يدرسونها.

ولفت رئيس الجامعة إلى دعم الطلاب بما يعزز تطوير مهاراتهم وفهمهم للعملية العلمية، فضلًا عن توفير بيئة تعليمية مناسبة ومجهزة بالتقنيات الحديثة لضمان تجربة تعليمية ممتازة وفعّالة.