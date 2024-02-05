الإثنين 05 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الإسماعيلى 2010 يكتسح السكة الحديد بدوري المنطقة

الإسماعيلي 2010
الإسماعيلي 2010

فاز فريق البراعم مواليد 2010 علي السكة الحديد بثمانية أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ظهر اليوم الإثنين علي الملعب الفرعي بإستاد الإسماعيلية في إطار مواجهات دوري المنطقة.

إقرأ أيضًا..

txt

أحمد عبد الرحمن يمثل الإسماعيلي في إفتتاح بطولة أفريقيا لرفع الأثقال

أحرز أهداف الإسماعيلي عبد الرحمن فرحات(2) و عمر شريف (2) و محمد مصطفي و عمر صبري (3)

بدأ الفريق بتشكيل مكون..

محمد عبد الهادي و محمد عطا و عمر شريف و عبد الرحمن فرحات و عمر صبري و إبراهيم الوكيل و محمد مصطفي و معاذ أيمن و يوسف عبد الخالق و ياسين ابو طالب و يوسف محمود.

و شارك في الشوط الثاني يوسف أبو جريشة و محمد عبد الحميد و خالد هاني و مصطفي محمود.

يقود الفريق جهاز مكون من..
رضا صديق مدير فني و مودي سعدالله مدرب عام و ناصر خالد مدرب حراس مرمى و محمود حسين موسي أخصائي علاج طبيعي و جمال الحلوس إداري.

مواد متعلقة

رسميا.. الإسماعيلي يضم علي الملواني قادماً من بور فؤاد

غزل المحلة يختتم استعدادته لمواجهة السكة الحديد في دوري المحترفين
الجريدة الورقية