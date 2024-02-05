لقي شاب حتفه ، في حادث سير خلال محاولته مروره الطريق بمحور 26 يوليو، حيث اصطدمت سيارة به، وانتقلت سيارة الإسعاف لنقل الجثمان إلى المستشفى.

بيعدي الطريق ..مصرع شاب في حادث سير بمحور 26 يوليو

وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث مروري، ووجود جثة شخص بالطريق.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعمة بسيارة إسعاف لمكان الحادث، وتبين مصرع شاب اصطدمت به سيارة، وضبطت الأجهزة الأمنية السائق المتهم تمهيدا لعرضه على جهات التحقيق.

كما واصلت أجهزة الأمن، شن حملات مكثفة استهدفت حائزى ومتجرى المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة ثالث العاشر من رمضان بالشرقية.

وأسفرت جهودها عن ضبط 14 قضية ضُبط خلالها 14 متهما، وبحوزتهم (كمية من الحشيش المخدر وزنت 6,400 كيلو جرام - كمية من الهيروين المخدر)، وضبط 4 فرد محلى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

وشنت الأجهزة الأمنية حملات أمنية إستهدفت حائزى ومتجرى المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية.. حيث أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط عدد (29) قضية ضُبط خلالها (40) متهم، وبحوزتهم (كمية من الحشيش المخدر وزنت 7,300 كيلو جرام - كمية من الهيروين المخدر وزنت 2,100 كيلو جرام)، وضبط (10 فرد محلى – 13 سلاح أبيض – طبنجة.