قررت نيابة سوهاج، بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا، بتهمة إدارة صفحة لترويج الأعمال المنافية للآداب.

حبس المتهمة بإدارة صفحة لترويج الأعمال المنافية للآداب بسوهاج

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى السيدات – مقيمة بمحافظة سوهاج) بالترويج على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" للزواج من الأجنبيات المتواجدات بالبلاد وتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بدائرة قسم شرطة سوهاج أول وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين احتوائه على الدلائل التي تؤكد نشاطها الإجرامي".

وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما التصدى لكافة أوجه الخروج على الآداب العامة.

حبس شخصين لقيامهما بغسـل 10 ملايين

كما قررت نيابة الأموال العامة، بحبس شخصين وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بغسـل 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاطهما غير مشروع فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال "شخصين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بغسل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس شركة - شراء مراكب صيد وسيارة ودراجة نارية".

وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمين بـ 10 ملايين جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.