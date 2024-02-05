الإثنين 05 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

هل يشارك محمد صلاح في اختيار المدرب القادم للمنتخب.. ناقد رياضي يوضح

محمد صلاح
محمد صلاح

استبعد الناقد الرياضي هاني عبدالنبي، أن يكون محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ولاعب ليفربول الإنجليزي دور في اختيار خليفة روي فيتوريا مدرب منتخبنا السابق. 

وقال "عبدالنبي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، عبر قناة "المحور": "من العيب إننا كدولة أو اتحاد في حجم الاتحاد المصري لكرة القدم نقول إن هناك لاعبا يتدخل بشكل مباشر في اختيار المدرب". 

txt

ليفربول يحدد بديل محمد صلاح "موهبة ولفارهامبتون"

txt

زكي عبد الفتاح يدافع عن محمد صلاح ويؤكد: وطني أكثر من لاعب آخر

وأوضح الناقد الرياضي: "يمكن أن يؤخذ برأي اللاعب في الحصول على خدمات المدرب الكفؤ الجيد، ولكن القرار دائما يكون مصدره اتحاد الكرة". 

وذكر، أن هدف اتحاد الكرة المصري هو الصعود إلى نهائيات كأس العالم المقبلة، مشددًا على أنه ملزم باختيار المدير الفني الأجنبي الأفضل لمنتخبنا، حتى يقوده إلى الصعود. 

مواد متعلقة

محمد صلاح يبدأ مرحله جديده في برنامجه التأهيلي

نشرة التوك شو.. بشرى حول قرب انتهاء الأزمة الاقتصادية ورسالة محمد صلاح

تامر أمين يكشف رسالة محمد صلاح للاعبين بعد الخروج من البطولة

باتريس نوفو: منتخب مصر إفتقد محمد صلاح بعد إصابته

ناقد رياضي يكشف حقيقة مشاركة محمد صلاح في مباراة ليفربول المقبلة (فيديو)

مهاجم إنجلترا يكشف موقف محمد صلاح بعد رحيل كلوب عن ليفربول

رضا شحاتة: مغادرة محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر "خطأ كبير"

نجم الكونغو السابق: غياب محمد صلاح يسهل فوزنا على منتخب مصر
الجريدة الورقية