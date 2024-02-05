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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تطورات اصابة ليساندرو مارتينيز مع مانشستر يونايتد.. الاخير يكشف الحقيقة

ليساندرو مارتينيز
ليساندرو مارتينيز

كشفت ادارة نادي مانشستر يونايتد عن تطورات إصابة لاعب فريق الكرة الاول بمانشستر يونايتد، ليساندرو مارتينيز، التي تعرض لها مؤخرا في مباراة الأمس ضد وست هام.

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اصابة ليساندرو مارتينيز

ليساندرو مارتينيز يعاني من التواء في الرباط الجانبي للركبة، ولكن تم استبعاد السيناريو الأسوأ، فيما انه لا يحتاج الى الخضوع لعملية جراحية، في حين يستغرق تعافيه ما بين شهر ونصف إلى شهرين، وهي بمثابة أخبار جيدة.

تصريحات المدير الفني 

وتحدث المدير الفني الهولندي لفريق مانشستر يونايتد «إيرك تن هاج»، حول إصابة اللاعب الأرجنتيني «ليساندرو مارتينيز»، وتأكيده أن الإصابة ليست بسيطة، والتي من الممكن أن تكون إصابة في غضروف الركبة من الدرجة الثانية والتي تتطلب علي الأقل علاج قد يصل ل 8 أسابيع أي أن قلب الدفاع الأرجنتيني سيغيب لمدة 8 مباريات في الدوري

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