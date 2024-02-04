عاجل
علاء نبيل مديرا فنيا لاتحاد الكرة رسميًا..إقالة فيتوريا من منصبه وتعيين محمد يوسف مدربًا عامًا للمنتخب
الأحد 04 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شاهد ملخص مباراة مانشستر يونايتد أمام ويست هام

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

حقق مانشستر يونايتد فوزًا كبيرًا على نظيره وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر الدوري الإنجليزي لهذا الموسم 2023/2024.

txt

طارق سليمان: الزنفلي إضافة كبيرة للأهلي

شاهد ملخص مباراة مانشستر يونايتد ووست هام

جاء الهدف الأول عن طريق اللاعب راسموس هويلند لاعب في الدقيقة 23، بينما أضاف زميله أليخاندرو جارناتشو نجم الشياطين الحمر الهدف الثاني في الدقيقة 49.

وخرج ليساندرو مارتينيز من المباراة بعدما تعرض للإصابة، ليشارك بدلًا منه اللاعب فاران في الدقيقة 71.

وعاد جارناتشو ليُسجل الهدف الثالث، والثاني له في المباراة ذلك في الدقيقة 84 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 38 نقطة في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يتوقف رصيد وست هام يونايتد عند 36 نقطة في المركز السابع.

مواد متعلقة

مانشستر يونايتد يضرب وست هام بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون يقسو على تشيلسي في الدوري الإنجليزي

الجريدة الورقية