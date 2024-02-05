وزيرة الهجرة تحسم جدل إلزام المسافرين باستلام أموالهم بالجنيه بدلًا من الدولار

ردت الدكتورة سها جندي، وزير الهجرة، على حالة الجدل التي حدثت خلال الفترة الأخيرة بسبب مطالبة البعض بأن يقوم المصريين في الخارج بتحويل أموالهم بالدولار وسحبها بالجنيه المصري.



وأشارت «جندي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على قناة «الحدث اليوم» تقديم الكاتب الصحفي سيد علي، إلى أن الأصوات التي تنادي بمثل هذه الأفكار «مزعجة»؛ لأنها تقوم بعكس ما تسعى إليه الحكومة.

ولفتت إلى أن الحكومة تسعى جاهدة إلى توفير البدائل للخدمات التي من الممكن أن يحصل عليها المصريين في الخارج، مقابل العملة الصعبة.

وتابعت: مثل هذه الأفكار تجعل المصريين في الخارج، لديهم تخوف من عمل أي نوع من التحويلات إلى أهلهم القائمين في الدولة.



وأكملت: لم ولن نناقش الأفكار التي تطالب المصريين في الخارج بتحويل أموالهم بالدولار وسحبها بالجنيه المصري، معقبة: القوانين الوضعية في مصر تحترم حرية المواطن بما فيها حرية الحسابات، وليس من حق الحكومة التحكم في حسابات المواطن أو تحويلاته، والقوانين لا تسمح لنا باستقطاع أي جزء من تحويلاته.