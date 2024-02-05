الإثنين 05 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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التموين: 300 محل شاركوا فى اليوم الأول من "الأوكازيون الشتوي"

الاوكازيون
الاوكازيون

كشف أحمد أبوالفضل، رئيس الإدارة المركزية للرقابة بوزارة التموين، عن تفاصيل الأوكازيون الشتوي، مشددًا على أنه بمجرد صدور قرار الوزير تم إنشاء مجموعة عمل في ديوان المحافظة، وذلك من أجل إنشاء جهاز توعوي للتجار والمستهلك المصري، منوهًا بانه عند التسوق لا بد من التجول في الأسواق وعدم الشراء من أول محل.

تفاصيل الأوكازيون الشتوي

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انطلاق الأوكازيون الشتوي بمشاركة 300 محل بتخفيضات من 20 : 50%

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مديرية التموين تستعد لانطلاق الاوكازيون الشتوى بالاسكندرية

وشدد "أبوالفضل"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على فضائية الحياة، على أنه عند شراء المنتج في فترة الأوكازيون الشتوي، أن يتم مراجعة مواصفات السلعة وطلب الفواتير، خاصة في الأكازيون الشتوي.

وأوضح أن عدم إعطاء فاتورة للمواطنين خلال الأكازيون، سيعاقب التاجر على الفور، مؤكدًا أن سياسة الاستبدال واسترجاع المبلغ في حال رد السلعة، حق لكل المواطنين، مؤكدًا أنه في اليوم الأول شارك أكثر من 300 محل، متنوعة لتشمل الملابس والمنسوجات.

 

وأشار إلى أن الأوكازيون من المفترض أن يستمر لمدة شهر، ووارد أن يتم التمديد.

 

انطلق اليوم الاثنين الاوكازيون الشتوي 2024، بمشاركة 300محل حتى الآن  والذي يستمر لمدة شهر  بنسبة تخفيض تتراوح من ٢٠_٥٠% علي أن يكون لكل محل أسبوعين. 
وأكد الدكتورعلى المصيلحى  وزير التموين والتجارة الداخلية، علي  ضرورة التزام الجهات المشاركة في التصفية بالحصول مسبقا علي موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية .ومن اهم شروط المشاركة فى الاوكازيون بطاقة ضريبية وسجل تجارى 

وشدد الوزير علي ضرورة  اعلان الجهات المشاركة عن سعر السلعة المعروضة للبيع في التصفية قبل وبعد الاوكازيون وعلي الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار..

ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الشتوي 2024 ، فإن المحلات التي تشارك في الأوكازيون، لها الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية.

من جانبه قال أحمد كمال محمد معاون وزير التموين للمشروعات والإعلام و المتحدث الرسمى،أن نسبة التخفيضات في اليوم الأول تصل إلي 30%وقد أصدر  الدكتور علي المصيلحي وزير التموين تعليماته بتثكيف الحملات الرقابية وضبط المخالفين ، مشيرا إلي أن الهدف من الاوكازيون الرواج التجاري وتخفيف العبء علي المواطنين و يتيح الاوكازيون للمواطنين الاستبدال أو الاسترجاع  خلال 30يوم في حالة وجود عيب وخلال ١٥ يوم فى حالة عدم وجود عيب بشرط ان تكون السلعة بنفس حالتها دون اى تغيير يطرأ عليها .

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