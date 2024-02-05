الإثنين 05 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

شعبة الذهب توضح السعر العادل للمعدن الأصفر عيار 21.. فيديو

ذهب
ذهب

كشف الدكتور وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، تفاصيل تراجع سعر الذهب عيار 21 لـ2900 جنيه.

وأكد الدكتور وصفي واصف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن انخفاض سعر الذهب الأسبوع الجاري؛ بسبب الإعلان عن توريد كميات كبيرة من الدولار بسبب الاستثمارات بمشروع رأس الحكمة، ورفع سعر الفائدة بالبنوك، وخفض الأسعار في البورصات العالمية.

txt

أسعار الذهب في منتصف التعاملات اليوم

txt

ضربة قوية للمتورطين في جرائم التنقيب غير المشروع عن الذهب

وأشار وصفي واصف إلى أن الحروب تؤثر في أسعار الذهب كثيرا، بجانب الأزمات الاقتصادية مثل نقص الدولار والتضارب في البورصات.

ولفت رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن سعر الذهب انخفض 700 جنيه بعد تخطيه الـ4 آلاف، معلقا: الاستثمار في الذهب يحتاج «النفس الطويل»، موجها بضرورة وضع المدخرات في مشغولات ذهبية للحفاظ على القيمة المالية، مختتما: سعر الذهب العادل يكون 3200 جنيه.

مواد متعلقة

أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الإثنين 5-2-2024

نشرة التوك شو.. انهيار السوق السوداء للدولار وتراجع أسعار الذهب

التموين: الأسواق تشهد تصحيح لحركة أسعار الذهب غير المنطقية (فيديو)

شعبة الذهب: تراجع أسعار المعدن الأصفر سيستمر بشرط (فيديو)

"الغرف التجارية": انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء يترتب عليه هبوط الذهب

مستشار التموين: انخفاض في أسعار الذهب خاصة عيار 21.. "هينزل أكتر"

اضطرابات في أسواق الذهب و 520 تراجعًا في الأسعار خلال أسبوع

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الأحد
الجريدة الورقية