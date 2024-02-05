ضربة قوية للمتورطين في جرائم التنقيب غير المشروع عن الذهب

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة .

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فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (4 أشخاص من بينهم إثنين شركاء فى محلات لتجارة المصوغات الذهبية بالأقصر) ، بحوزتهم (عدد من السبائك الذهبية والفضية "مختلفة الأحجام" وزنت 5,570 كيلو جرام "غير مدموغين") ،

وبمواجهتهم إعترفوا بإستلامهم المضبوطات من (أحد الأشخاص "بمحافظة الأقصر") لتسليمها لآخر (صائغ بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة) ، وبإستدعاء الآخير قرر بوجود معاملات تجارية بينه وبين أحد المتهمين"الشريك فى محلات تجارة الذهب" وقيامه بدفع (8 مليون جنيه) مقابل المضبوطات وأنكر معرفته بمصدرها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر تم ضبط (الشخص "مصدر المضبوطات") ، وبحوزته مبلغ مالى "من متحصلات بيع المضبوطات" ، وبمواجهته قرر بقيامه بشـراء (السبائك المشار إليها) من (شخصين – مقيمين بمحافظة أسوان) "تم ضبطهما" ، وبحوزتهما (مبلغ مالى– عدد من القطع الذهبية) ، وبمواجهتهما قررا بقيامهما بتجميع الذهب والفضة من منقبى الجبال وسبكها بمعرفتهما .. كما تم بإرشادهما ضبط المسبك والأدوات المستخدمة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.