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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إنبي يشارك في دورة الألعاب العربية لسيدات تنس الطاولة بالشارقة

فريق إنبي لتنس الطاولة
فريق إنبي لتنس الطاولة

توجهت بعثة نادي إنبي لتنس الطاولة "سيدات" لدولة الإمارات الشقيقة ، وذلك للمشاركة في منافسات النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 2 وحتى 12 فبراير في مدينة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة.

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وتضم قائمة اللاعبات كلًا من: “نادين الدولتلي، ريم العراقي، هنا إبراهيم، سارة إبراهيم، نهى يسري، وفاطمة علاء“.

ويشارك في البطولة 61 فريقًا عربيًا يضم 550 لاعبة من 14 دولة ضمن ثماني ألعاب وهي: “ تنس الطاولة ، الكرة الطائرة ، تنس الطاولة ، كرة السلة ، الرماية ، القوس والسهم ، المبارزة ، ألعاب القوى ، والكاراتيه“.

وحددت اللجنة المنظمة موعد الإجتماعات الفنية للعبة تنس الطاولة يوم 5 فبراير .

 

 

 

 

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