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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رئيس قطاع ناشئي إنبي يؤازر الفريق الأول في المران

سيد ياسين
سيد ياسين

قام الكابتن عماد جابر رئيس قطاع الناشئين بنادي إنبي ويرافقه عدداً كبيراً من مسئولي ومدربي قطاع الناشئين بالنادي ، بزيارة مران الفريق الأول ببتروسبورت حيث إجتمعوا مع اللاعبين والجهاز الفني بقيادة كابتن سيد ياسين ، وأعضاء الجهاز الفني بالكامل.

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إنبي يواصل انتصاراته في قطاعات الناشئين مواليد 2011 و 2008

وتأتي تلك الزيارة في إطار حرص مسئولي قطاع الناشئين بالنادي على مؤازرة الفريق الأول وحث اللاعبين على بذل قصارى الجهد خلال المرحلة المقبلة من الموسم .

جديراً بالذكر أن مجلس إدارة نادى إنبي برئاسة الأستاذ/ أيمن الشريعى قد قرر تعيين كابتن سيد ياسين مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبى خلفًا لكابتن تامر مصطفى المدير الفني السابق.

 

 

 

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