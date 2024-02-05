مصرع سيدة وإصابة 19 فى انقلاب سيارة عمالة زراعية

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 19 آخرين بكسور وجروح مختلفة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محمل بالعمالة الزراعية بمركز وادى النطرون بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين مصرع "أ.م"، 45 عاما، مقيمة بمركز أشمون، وإصابة 19 شخصا آخر بكسور وجروح مختلفة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الإقليمى- الضبعة بالظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة.



وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون المركزى لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.