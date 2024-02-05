موعد انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2025

الاتحاد المغربي لكرة القدم يُجيب

تحدد موعدًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية لنسخة 2025، والتي ستقام فعالياتها بدولة المغرب، بحسب ما كشف عنه الاتحاد المغربي لكرة القدم عبر موقعة الرسمي.

موعد بطولة أمم أفريقيا 2025 في المغرب

بيان الاتحاد المغربي لكرة القدم..

ونشر الاتحاد المغربي لكرة القدم بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي بمنصة (X) تويتر سابقا قال فيه:" عقد فوزي لقجع رئيس الاتحاد المحلي عدة اجتماعات لتقييم مشاركة المنتخب في كأس أفريقيا مع الركراكي الذي استعرض مراحل الاستعداد لهذه المنافسة وما صاحبها من نتائج".

وأضاف:"كما تم الوقوف على أسباب الخلل في البطولة، خاصة في المباراة الأخيرة أمام جنوب أفريقيا".

وأكد:"لقجع أكد ضرورة الاستمرار في العمل وبذل قصارى الجهد لاحتلال المكانة التي يستحقها المنتخب من أجل إسعاد الجماهير في المنافسات القادمة، وفي مقدمتها تصفيات مونديال 2026، والتحضير بقوة لأمم أفريقيا 2025".

وأوضح البيان "الاتحاد المغربي يجدد الثقة في الركراكي لقيادة المرحلة المقبلة، ويمنحه كل الدعم من أجل تحقيق المكانة التي تستحقها الكرة المغربية بصفة عامة، والمنتخب الوطني بصفة خاصة".

وأتم "كما يشكر اتحاد الكرة، الجماهير المغربية الوفية داخل وخارج الوطن، على التضحية المبذولة، خاصة الجماهير التي تحملت عناء السفر إلى كوت ديفوار".



كما أكد الاتحاد المغربي لكرة القدم، بقاء وليد الركراكي في منصب المدير الفني لمنتخب المغرب رغم الخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023.

يذكر أن منتخب المغرب قد ودع بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023، من دور ثمن النهائي بعد الخسارة أمام نظيره منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

وودع المنتخب المغربي، منافسات الكان، من ثمن النهائي، بعد خسارته بهدفين دون رد أمام جنوب أفريقيا.