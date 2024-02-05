هدى أنور تكشف تفاصيل كتابها الأخير "الكتابة وسنينها"

تحدثت الروائية هدى أنور، تفاصيل كتابها الأخير"الكتابة وسنينها"، مؤكدة أنها وضعت كل خبراتها التي اكتسبتها في كتابها الأخير من وقت دراستها وحتى اليوم في هذا العمل، موضحة أن الموهبة تمثل البذرة التي نهتم بها.

رواية الكتابة وسنينها

وأضافت “أنور”، خلال لقائها في برنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن الهدف من رواية “الكتابة وسنينها” هو تعليم الناس كيفية كتابة رواية أو قصة قصيرة وكيف يتعلمون ذلك بشكل نظري وعملي.

وأشارت إلى أن الكتاب بمثابة دليل لمن يريد كتابة أي كتاب، موضحًا أن هناك من لديه مقدمات الكتابة ولكنه يحتاج تنميتها ويوجد ورش للكتابة ومعكتف للكتابة، والأخيرة بمثابة تجربة كاملة لثقل موهبة الشخص ووضع قدمه على أول الطريق، ويتم عمل متابعة له حتى إخراج أول كتاب له.

وأكد الكاتب طارق الطاهر عضو مجلس إدارة هيئة قصور الثقافة والمشرف على النشر بالهيئة، إنّ سعر بعض الكتب التي تنشرها الهيئة في معرض الكتاب بجنيه، مؤكدًا أن قبل بداية المعرض كان هناك تخوفا من أن تنعكس أسعار الكتب على عدد الزوار، ولكن مع الساعات الأولى للمعرض، تبدد هذا الخوف.

وأضاف خلال لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ هذا الأمر يرجع إلى عدة أسباب، فهناك جناحين خصصا تخفيضات مميزة للغاية، وهي جناح هيئة قصور الثقافة وجناح الهيئة العامة للكتاب، وهما ليسا متشابهين.

موسوعة كاملة في معرض الكتاب بـ 65 جنيهًا



وقال إن وزارة الثقافة لا تقتصر على تقديم العناوين ولكن الأنشطة المختلفة التي تمثل عوامل جذب كيرة جدا للأسرة المصرية، موضحًا ان سوق الثقافة يعبر عن قدرة الدولة المصرية، حيث تقدم كتبا بـ1 جنيه حتى إن هناك موسوعة كاملة عن المستشرقين أكثر من 1000 صفحة وذلك لـ65 جنيه، والإقبال شديد عليها.

وتابع: “طبعت هيئة قصور الثقافة 1000 نسخة بيع منها حتى اللحظة ما يصل إلى 900 نسخة، وهذا ما يؤكد أن الدولة المصرية تسير قدما في خطتها الأساسية لبناء الإنسان”.