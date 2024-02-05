أمرت نيابة المعصرة الجزئية، باستعجال تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة حريق المعصرة، الذي أسفر عنه مصرع طفلتين في اعمار 3 و4 سنوات، وإصابة والدتهما بحروق متفرقة في أنحاء الجسد.

موقد صاج السبب ..قرار جديد في واقعة مصرع طفلتي حريق المعصرة

وصرحت النيابة بدفن جثماني الطفلتين سحر ومكة 4 سنوات و3 سنوات، عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بهما، والاستعلام عن الحالة الصحية لوالدتهما.

وتبين من التحقيقات أنه أثناء قيام الأم بإعداد الطعام على موقد صاج محلي الصنع وضعت أسفله خشب واشتعلت النيران فجأة وامتدت إلى سقف الشقة الخشبي.

كما شرحت التحقيقات أن النيران التهمت الشقة في ثوان وأصيبت الأم بحروق متفرقة بنسبة 30% وتوفيت ابنتاها سحر 4 سنوات ومكة 3 سنوات.

وقام رجال الإسعاف بنقلهم إلى المستشفى وقام رجال الحماية المدنية بعمليات الإطفاء والسيطرة على الحريق الكامل فيما يقوم رجال المباحث بالاستماع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.

الداخلية .. ضبط 25 قضية اتجار في العملات الأجنبية بقيمة 11 مليون جنيه

كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية، ضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد علي مستوي الجمهورية.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة الأخيرة عن ضبط 25 قضية "إتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بـحوالى 11مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.