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الإثنين 05 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الاحتلال ارتكب 13 مجزرة ضد عائلات بغزة خلفت 113 شهيدًا

مجازر إسرائيل في
مجازر إسرائيل في غزة

 أكدت الصحة الفلسطينية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات فى قطاع غزة، راح ضحيتها 113 شهيدًا و205 مصابين خلال الساعات الـ24 الماضية، جاء ذلك وفقًا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

 

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الاحتلال يقصف قافلة مساعدات كانت متجهة إلى غزة

 

نتنياهو: لن ننهي الحرب دون تحقيق نصر شامل يعيد الأمن للجنوب والشمال

 

 وفي سياق آخر، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، "ضرورة النصر المطلق على حركة حماس في قطاع غزة".

 وتابع نتنياهو، في جولة مع الجنود على الحدود، "لن ننهي الحرب دون تحقيق النصر الشامل الذي سيعيد الأمن للجنوب والشمال"، مؤكدا أنه "سيضمن أمن إسرائيل ويوجه ضربة قاسية لمحور الشر"، وفق وصفه.

 وحسب سبوتنيك، أضاف أن "النصر الكامل هو الطريقة الوحيدة الذي يمكن من خلالها تأمين المزيد من اتفاقيات السلام التاريخية"، مؤكدا أن "إسرائيل دمرت 18 كتيبة من أصل 24 كتيبة لحركة حماس في قطاع غزة، وأن بلاده ستواصل حتى النهاية".

 وتشهد الحدود بين إسرائيل ولبنان توترًا مستمرًا، فضلاً عن مواجهات شبه يومية بين القوات الإسرائيلية و"حزب الله" اللبناني، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إثر الهجوم الذي شنته "حماس" على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية محيطة بالقطاع.

الاحتلال يقصف قافلة مساعدات كانت متجهة إلى غزة:

 كما قصفت القوات البحرية الإسرائيلية قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة، كانت متجهة من جنوب قطاع غزة إلى شمال القطاع.      

 على جانب آخر، قدمت إسبانيا 3.5 مليون يورو في صورة مساعدات لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

 وأعلن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عبر حسابه على منصة "إكس"، "أنه يجب أن تتوقف دوامة العنف في الشرق الأوسط.. سنقوم بزيادة الدعم للأونروا لمساعدة المدنيين الفلسطينيين وتجنب المجاعة".

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