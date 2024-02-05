برنامج تدريبى مكثف لفتيات ملتقى أهل مصر بالوادى الجديد

يقدمه الدكتور على حسن

انطلقت صباح اليوم أولى فعاليات الملتقى الثقافى الـ 15 لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بمشروع "أهل مصر"، المقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ببرنامج تدريبي مكثف لإعداد القيادات والدول النسائية.

وتستضيف محافظة الوادي الجديد، بقيادة اللواء محمد الزملوط، فعاليات الملتقى الذى يضم 165 فتاة وسيدة من 6 محافظات حدودية هي شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومطروح والشلاتين وحلايب وأبو رماد بالبحر الأحمر وأسوان والأسمرات من القاهرة، وتستمر فعالياته حتى 13 فبراير الجاري.



بدأ اللقاء بكلمة تقديمية للدكتورة دينا هويدي مدير عام ثقافة المرأة والمشرف التنفيذي للملتقى، رحبت فيها بالدكتور على حسن، وقالت إن فريق عمل الملتقى اختار برنامج إعداد القادة والكوادر النسائية، كأمر مهم فى إعداد القيادات النسائية، من أجل تشكيل الوعي وبناء الشخصية المصرية، موضحة أن هذا البرنامج متواصل لمدة ٤ أيام، فى كورس مكثف.

يقوم بتقديم البرنامج الدكتور على حسن على، الحاصل على الدكتورة والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كولومبيا، الذى أكد أن النجاح هو فى أن أُحسن الاستفادة من البرنامج.



بدأ الدكتور على حسن، بتقديم تعريف لمفهوم القيادة، موضحاً تعدد تعريفات القيادة، ومنها: الوطني وهو: القدرة على تحفيز وإثارة اهتمام مجموعة من الأفراد، وإطلاق طاقاتهم نحو تحقيق الأهداف المنشودة بكل فعالية وحماس. أو القدرة التي يمتلكها شخص على التأثير على أفكار الآخرين واتجاهاتهم وميولهم. أو القدرة على إنجاز الأعمال من خلال الآخرين.

وكشف الدكتور على حسن عن الصفات الأساسية لأي قائد ناجح هي: الإنسانية - التواصل الفعال -التواضع - الثقة بالنفس - الإبداع والابتكار - امتلاك الرؤية - الجرأة والقابلية للمغامرة وتحمل المسؤولية - الإيجابية - القدوة الحسنة.

واوضح عناصر القيادة التى عددها فى أن القائد لابد أن يمتلك قدرات ومهارات عالية، و طيجب أن يكون له تابعون لتحقيق هدف معين، ولديه قوة للتأثير في الأداء التابعين له، وله هدف يسعى إليه.

وتطرق الدكتور على الى مصادر القيادة واوضح انها تنشطر إلى نوعين رئيسيين وهما مصادر رسمية ويندرج تحتها كل من: -1- قوة الإكراه، وهي ما يمتلكها القائد من سيطرة وسلطة لإنزال العقاب والجزاء أو منح الثواب. 2- القوة القانونية، وهي تلك السلطة التي يستمدها القائد من مركزه الرسمي وموقعه القيادي، وتكون سلوكياته تجاه الأفراد قانونية. -3- المهارة والفن، وهي ما يمتاز به الفرد من مهارات وفن يمتلكها دون غيره من القادة.

أما المصادر غير رسمية فهي: 1- تتمثل بالصفات الشخصية التي يمتلكها القائد من تلقاء نفسه دون أية سلطة خارجية وتحفزه على التأثير الإيجابي بمرؤوسيه. 2- قوة الإعجاب، وهي القوة التي تمكن القائد من التقرب من مرؤوسيه ومناصفتهم همومهم وتوجيههم إلى الصواب في حلها.

وتحدث الدكتور على عن أنواع القيادة، موضحاً أنواعها:

1- القيادة الديكتاتورية : يتمتع القائد بالسلطة المطلقة وإجبار الأفراد وتهديهم.

2- القائد الأوتوقراطي (المتسلط) : يقوم بالتفرد بعملية صنع القرار ووضع السياسات والخطط دون مشاركة المرؤوسين، وتتميز بالحزم الشديد وتحديد دقيق للواجبات الممنوحة لكل فرد، ويختلف القائد الديكتاتوري بأنه نشيط وفعال.

3- القائد الديمقراطي: يتميز بأسلوب مشاركة العاملين في عملية صنع القرار والتخطيط ووضع السياسات.

4- القيادة الأبوية: العلاقة المباشرة بين القائد والأفراد ومدى اهتمام القائد براحة ورفاهية الأفراد التابعين له، ويؤخذ على هذا النوع صعوبة التنمية واستقلال الجماعة واعتمادهم على أنفسهم.

وكشف عن سمات القائد الفعال:

1- القدرات الجسيمة والعقلية. 2- الاستقرار بعيد عن الغضب والانفعالات النفسية -3- القدرة على التخطيط والتطوير -4- القدرة على التقويم سلوك الموظف وأدائه الوظيفي. -5- القدرة على زرع الثقة بين وبين مرؤوسيه. 6- العلاقات الإنسانية. 7 - الموضوعية. 8- المهارة في الاتصال. 9- المهارة الاجتماعية. 10 - المقدرة الفنية على التخطيط والتنظيم واتخاذ القرارات.



يذكر الدكتور على حسن على حاصل على الدكتورة والماجستير في ادارة الأعمال من جامعة كولومبيا بتقدير امتیاز، وحاصل على ماجستير في الموارد البشرية من الجامعة البريطانية، ومدرب معتمد دوليًا لأكثر من مكان علمي داخل وخارج مصر.

اللافت خلال اللقاء هو التفاعل الكبير لفتيات ملتقى اهل مصر، مع المحاضر الذى أجاد في توصيل المعلومات بطريقة سهلة البسيطة الأمر الذى نتج عنه توجيه الشكر والثناء على المحاضرة التى حصدت اعجاب الحاضرين اول ايام البرنامج المكثف الذى يستمر ٤ ايام.

والتقط الجميع صورة تذكارية بمناسبة اولى فعاايات البرنامج المكثف.

الملتقى الـ 15 لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بالوادى الجديد يقام بالتعاون بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، وإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوى، وفرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد، التى استقبلت وفد الملتقى بترحاب شديد.



"أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، إذ يستهدف ثلاث فئات وهي: الأطفال والشباب والمرأة، من أجل تشكيل الوعي وبناء الشخصية المصرية من خلال الحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن.