باحث سياسى: أمريكا ما زالت مستمرة في دعم إسرائيل لارتكاب المجازر

أكد جهاد حرب، الكاتب والباحث السياسي، أنه رغم المجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فأن المجتمع الدولي لم يرَ أن هناك ضرورة قصوى في وقف إطلاق النار في فلسطين.

وأوضح “حرب”، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت مستمرة في دعم الكيان الصهيوني لارتكاب المزيد من المجازر، مشددًا على أن تحركات بعض الدول العربية والإسلامية حركت قليلًا الدول الغربية في النواحي الإنسانية.

وأشار إلى أن الدول العربية تطالب بالسماح لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، موضحًا أنه يجب على المجتمع الدولي أن يضغط قدر المستطاع على الجانب الصهيوني من أجل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، علاوة على وقف إطلاق النار.

أعلن توماس وايت، مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، في قطاع غزة، عن استهداف شاحنة مساعدات إنسانية بنيران الجيش الإسرائيلي خلال انتقالها إلى شمالي غزة.

ونشر توماس وايت عبر حسابه في منصة أكس، اليوم الإثنين: "هذا الصباح، تعرضت قافلة غذائية كانت تنتظر الدخول إلى شمالي غزة للضرب بنيران البحرية الإسرائيلية، ولحسن الحظ لم يصب أحد".

وقدمت إسبانيا 3.5 مليون يورو في صورة مساعدات لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وأعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس عبر حسابه على منصة "إكس"، "أنه يجب أن تتوقف دوامة العنف في الشرق الأوسط.. سنقوم بزيادة الدعم للأونروا لمساعدة المدنيين الفلسطينيين وتجنب المجاعة".