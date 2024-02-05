منة فضالي تبرز رشاقتها بميني جيب مثير

تعد النجمة منة فضالي من أبرز نجمات الفن أناقة واهتماما بعالم الموضة مما جعلها تحصل على مكانة مهمة في أنظار متابعيها وجمهورها.



وشاركت منة بعض صورها الحديثة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام، وهي منتعشة بأجواء الطقس البارد وسط الطبيعة الخلابة.

وظهرت منه بإطلالة شتوية ناعمة، حيث ارتدت هاي كول أسود ونسقت عليه ميني جيب جلد بنفس اللون وعليه بالطو كروهات منقش بالزراير الجلدية.

وفضلت تسريحة شعر جذابة ووضعت مكياجا ناعما مرتكزا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

منة فضالي

منة فضالي (4 سبتمبر 1983 -)، ممثلة مصرية.

ولدت في القاهرة تخرجت من كلية سياحة وفنادق، ظهرت لأول مرة على الشاشة في مسلسل أين قلبي في عام 2002، وأعقبته بالاشتراك في مسلسل الناس في كفر عسكر من إخراج نادر جلال. شاركت في مسلسل حمزة وبناته الخمسة، ومسلسل عفاريت السيالة في عام 2004.

كشفت خلال استضافتها ببرنامج “شيخ الحارة” على قناة القاهرة والناس في 18 مايو 2018، أنها تزوجت دون علم والدتها من الملحن محمد ضياء. وانفصلت عنه بعد زواج دام حوالي 7 أشهر فقط.