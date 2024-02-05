الإثنين 05 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سلة صيد الدقى تهزم الشمس فى بطولة الجمهورية

سلة صيد الدقي
سلة صيد الدقي

تمكن فريق 16سنة ناشئات كرة السلة بصيد الدقى من الفوز على نظيره نادي الشمس بنتيجة 65 / 23 فى اطار مباريات الدور التمهيدي ضمن منافسات بطولة الجمهورية.

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ناشئات صيد الدقي تفزن على 6 اكتوبر.. والناشئين يهزمون حدائق الاهرام 

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ناشئات صيد الدقي يحصدن لقب بطولة النخبة لكرة السلة لمرحلة 18 سنة

 

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ناشئات صيد الدقي يحصدن لقب بطولة النخبة لكرة السلة

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صيد الدقى يفوز على 6 أكتوبر فى بطولة النخبة لمنطقة الجيزة لكرة السلة


ضمت قائمة الفريق اللاعبات جنا السيد عبد العزيز، جنى حازم ايهاب، حبيبة معتزمحمد، حلا محمد عبد الصمد، خديجة جمال محمد، رودينة محمد فتحى، سلمى نور الدين ماهر، سما تامر ماهر، فريدة رامى، كرمه علاء محمد، كنزى محمد مصطفى، كنزى محمود احمد، لارا عمرو نبيل، لقاء ابراهيم، ليلة حسام محمد، ملك احمد ابراهيم، ملك احمد صادق، ندى احمد حسن، هلا محمد الشناوى.


الجهاز الفنى والادارى:
نائب رئيس الجهاز محمود السداوى،المدير الفنى دكتور عماد السيد،مدرب عادل نجيب،مخطط احمال  هيثم نور الدين،طبيبة الفريق دكتورة اميرة يحيى،ادارى احمد الطاهر،خدمات معاونة احمد سيد.

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