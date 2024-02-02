ناشئات صيد الدقي تفزن على 6 اكتوبر.. والناشئين يهزمون حدائق الاهرام 

بطولة منطقة الجيزة لكرة الطائرة

تفوق فريق 13 سنة ناشئات للكرة الطائرة بصيد الدقي علي نظيره 6 اكتوبر في اللقاء الذي جمع بين الفريين على ملعب الاخير ليستمر في صدارة مجموعتة بالعلامة الكامله.



ضمت قائمة اللاعبات: عليا هيثم، يارا هيثم امين، روان ايهاب، دارين محمد، مريم باسم، كرمه عمرو، مليكة احمد، جومانا محمد، فريدة على، روضة طارق، لارا عمرو، سما خالد، ليلة اسامه، مريم احمد، حبيبة محمد، ريتاج خالد، جني وليد، ملك هشام، سما محمد، نور احمد، رودينا حسام، جني ياسر، دانية عمرو.

الجهاز الفنى والاداري: رئيس جهاز الكرة الطائرة كابتن محمود فؤاد، مدير قطاع الناشئات كابتن طارق السعدي، مدرب الفريق كابتن وليد عبد العزيز،الدكتورة هالة طبيبة الفريق، اداري الفريق كابتن ناصر محمد.



كما حقق فريق 13سنة ناشئين للكرة الطائرة بصيد الدقى الفوز على فريق حدائق الاهرام بنتيجة 3 ـ صفر فى المباراة التى اقيمت على ملعب الصيد بالدقي ليعتلى صدارة الترتيب بمنافسات بطولة منطقة الجيزة.



ضمت قائمة الفريق اللاعبين يوسف عمرو ،على احمد ،عزالدين اكرم ،عمر شريف ،اسر عبد الرحمن ،ابراهيم مرتضى ،سليم صلاح ،ادم وليد ،أدهم المليجي،مالك بكر،فارس باسم ،عابدعبدالكريم ،على حاتم ،كريم أمجد ،كريم عمر،عمرعبدالله ،ادم فتحي ،عبد الله سمير ،يس علاء الدين ،مصطفي شريف ،ادم مروان ،مالك يسرى ،عمر وائل ،اسر احمد ،مالك اكرم.



الجهاز الفنى والادارى:

رئيس الجهاز كابتن محمود غزال ، مدير القطاع كابتن جاسر نشأت ، مدرب الفريق كابتن علاء حزين ، مدرب احمال كابتن وائل حسين ، طبيب الفريق دكتور محمد قاسم ، مدير ادارى كابتن شعبان عبد الصبور ، ادارى كابتن هانى عارف ، ادارى قطاع المينى كابتن على محمد ، خدمات معاونة مسعد جمعة