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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

شهرزاد الدراما| ياسمين رئيس تغيير جلدها في المارثون الرمضاني المقبل 2024

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

تقوم الفنانة ياسمين رئيس بتصوير مشاهدها في المسلسل الدرامي الجديد "الف ليلة وليلة" برفقة النجم ياسر جلال والمفترض طرحه في شهر رمضان القادم 2024. 

تغيير ياسمين رئيس من جلدها خلال الأحداث بدور شهرزاد التي تقص الحكايات على شهريار بشكل يومي بعد زواجهم خشية ان ينال منها السياف.

 

كادت ياسمين رئيس أن تنتهي من تصوير دورها بالمسلسل حيث يواصل أبطاله التصوير داخل ديكور العمل في مدينة الإنتاج الإعلامي بالحي الإسلامي. 

ياسمين رئيس

 

ويعود المسلسل إلي الأعمال الضخمة إنتاجيًا خاصة أن طبيعة العمل تعتمد علي التصوير الخارجي والجرافيك عالي الجودة بشكل كبير. 

وقطع النجم ياسر جلال وأبطال مسلسل "ألف ليلة وليلة" شوطا كبيرا في تصوير العمل الذي ينافس ضمن الموسم الرمضاني القادم.

 

ويواصل صنّاع العمل تصوير عدد من المشاهد الخارجية للعمل حاليا في محاولة من المخرج إسلام خيري، الانتهاء من تصويره  قبل عرضه داخل السباق الرمضاني 2024، خاصة أن أبطال وصنّاع العمل سافروا إلى أكثر من دولة عربية لتصوير عدد من المشاهد المختلفة.

 

ويظهر ياسر جلال خلال أحداث مسلسل ألف ليلة وليلة بلوك جديد ومختلف، حيث تخلي عن لحيته الطويلة الذي قدم بها عددا من الأعمال الدرامية مؤخرا.

مسلسل ألف ليلة وليلة 

تفاصيل مسلسل ألف ليلة وليلة 

يدور مسلسل ألف ليلة وليلة حول إعادة إحياء حكايات ألف ليلة وليلة الشهيرة، ولكن في إطار حديث يواكب العصر الحالي ويكشف عن خفايا جديدة بعيدة عن الصور النمطية للصيغة التاريخية لحكايات ألف ليلة وليلة، ويجسد ياسر جلال خلال الأحداث دور بطل شعبي يدعى شهريار.

 

أبطال مسلسل ألف ليلة وليلة 

"ألف ليلة وليلة" من إنتاج شركتى ميديا هب "سعدى جوهر" وأروما استديوز برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف أنور عبدالمغيث ومن إخراج إسلام خيرى، وبطولة ياسمين رئيس، ونور وشيرى عادل، وليد فواز، سامي مغاوري وعدد كبير من الفنانين مقرر الإعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة، ويظهر ياسر جلال خلال أحداث المسلسل بشخصية شهريار.

 

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