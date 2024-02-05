علاء مرسي يخضع لعملية جراحية دقيقة| ابنته تعلق

تعرض الفنان علاء مرسي لأزمة صحية مفاجئة، خلال الساعات القليلة الماضية، أدت إلى دخوله أحد المستشفيات وخضوعه إلى عملية جراحية في القولون.

طمأن علاء مرسي جمهوره ومحبيه، وشكر الجميع لسؤالهم عليه، وأكد أنّ حالته الصحية تحسّنت بشكل كبير، بفضل دعواتهم، معلقاً "كنز الإنسان هو حب الناس".

علاء مرسي

فاطمة علاء مرسي تعلق على حالة والدها الصحية

كما قالت فاطمة علاء مرسي، إن والدها تعرض لمشكلة في القولون ومن المفترض أن يخرج من المستشفى اليوم، لاستكمال العلاج، وغير صحيح ما يتردد على أن حالته الصحية غير مستقرة.

وظهر علاء مرسي، بعد خضوعه لعملية جراحية في فيديو بث مباشر على حساب الفنان شريف باهر بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وهو على سرير المستشفى.

حرص شريف باهر خلال زيارته لعلاء مرسي علي إلقاء كلمة للجمهور، قائلاً: "بطمنكم على صحة الفنان علاء مرسي، هيقعد يومين بس في المستشفى وهيخرج، حبيت أطلع لايف علشان نطمن كل الناس على صحة أخويا وحبيبي، وهو عنده مشاكل في القولون."