المُشدد 10 سنوات لتاجر المُخدرات في سوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، حُكماً بمعاقبة مُتهم بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بالإتجار فى الحشيش وجوهر الميثامفيتامين بدائرة مركز المراغة.

اقرأ أيضًا: القصاص من سفاح النساء.. مذاق السم يفتك بطباخه

أصدرت الحكم المحكمة برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

وكانت معلومات قد وردت لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار في الحشيش وجوهر الميثامفيتامين.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، والمتهم يقوم بترويج بضاعته على المتعاطين وراغبى الشراء وأصحاب الكيف.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ومصادرة المضبوطات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

وفي سياقٍ متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهمٍ بالحبس سنة مع الشغل، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في القطامية.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبا زيد، وحضور الأستاذ محمد وهدان وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وشمل الحكم تغريم المُدان مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته المصاريف الجنائية.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم وائل.س أنه في يوم 20 يناير 2023 بدائرة قسم القطامية أحرز بقصد التعاطي جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

وقالت المحكمة في حيثيات إدانة المُتهم إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن لها وجدانها مستخلصة من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تخلص في أنه بتاريخ 20 يناير 2023 وحال المرور الأمني للنقيب الضابط بمباحث قسم القطامية وفي معينه نفر من رجال الشرطة السريين ورد إليه بلاغ هاتفي من الأهالي.

وتضمن البلاغ قيامهم بضبط لص بمنطقة مساكن إيجيكو 52 القطامية.

فقصد على الفور إلى مكان البلاغ وتقابل مع أحد سكان العقار رقم 41 الذي أخبره بضبطه المتهم بمساعدة الأهالي حال شروعه في سرقة الدراحة البخارية خاصته أسفل العقر مستخدماً سلاح أبيض "شفرة كتر".