بنسبة نجاح ٧٤,٢٦% محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الإثنين ، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام ٢٠٢٣-٢٠٢٤ ، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية ٧٤,٢٦%، وذلك بحضور حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

أعرب المحافظ ، عن خالص تهانيه للطلاب المتميزين والناجحين وأولياء أمورهم ، متمنيًا دوام النجاح والتفوق ، وحث الطلاب المتفوقين على مواصلة التميز خلال الفصل الدراسي الثانى للحفاظ على تميزهم وتفوقهم العلمي ، كما قدم المحافظ التهنئة للقيادات التعليمية والإداريين ، الذين بذلوا الجهد خلال الفصل الدراسي الاول .

وأكد المحافظ ، حرص واهتمام الدولة بالمنظومة التعليمية ، بإعتبارها أساس التقدم والتنمية ، موضحًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا ، لتقديم كافة أشكال الدعم للعملية التعليمية ، ورفع المستوى والكفاءة للقائمين على العملية التعليمية ، ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين.

من جانبه ، قال حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم، إن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للإمتحان بالمدارس بلغ ١٠٤٤٣٢ طالبًا ، حضر منهم ١٠١٣٨٦ طالبًا ، وبلغ عدد الناجحين ٧٥٢٨٩ طالبًا، بنسبة نجاح ٧٤,٢٦%.