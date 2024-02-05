الإثنين 05 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

بنسبة نجاح ٧٤,٢٦% محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

اعتماد نتيجة الشهادة
اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا

اعتمد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الإثنين ، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام ٢٠٢٣-٢٠٢٤ ، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية ٧٤,٢٦%، وذلك بحضور حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

 

أعرب المحافظ ، عن خالص تهانيه للطلاب المتميزين والناجحين وأولياء أمورهم ، متمنيًا دوام النجاح والتفوق ، وحث الطلاب المتفوقين على مواصلة التميز خلال الفصل الدراسي الثانى للحفاظ على تميزهم وتفوقهم العلمي ، كما قدم المحافظ التهنئة للقيادات التعليمية والإداريين ، الذين بذلوا الجهد خلال الفصل الدراسي الاول .

 

وأكد المحافظ ، حرص واهتمام الدولة بالمنظومة التعليمية ، بإعتبارها أساس التقدم والتنمية ، موضحًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا ، لتقديم كافة أشكال الدعم للعملية التعليمية ، ورفع المستوى والكفاءة للقائمين على العملية التعليمية ، ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين.

 

من جانبه ، قال حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم، إن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للإمتحان بالمدارس بلغ ١٠٤٤٣٢ طالبًا ، حضر منهم ١٠١٣٨٦ طالبًا ، وبلغ عدد الناجحين ٧٥٢٨٩ طالبًا، بنسبة نجاح ٧٤,٢٦%.

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