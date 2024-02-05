نائبة بمجلس النواب تُفارق الحياة في حادث تصادم بالمنيا

تُوفيت النائب أمنية رجب ، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا ، وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب ، وأصيب 5 آخرين ، في حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا.

كان اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى اخطارا من اللواء حاتم ربيع مدير إدارة البحث، يفيد بوصول بلاغاً من غرفة عمليات النجدة ، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي ، بالقرب من مدخل دير العذراء بحوالي 2 كيلومتر على الطريق القديم.

انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مركز شرطة سمالوط شرق و مباحث مركز وشرطة الطرق، إلى موقع الحادث، وبالمعاينة تبين وفاة النائبة أمنية محمود رجب، 64 عاماً، عضو مجلس نواب بمحافظة المنيا وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وإصابة 5 آخرين، تم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكشف تقرير الدكتور هاني اسحق، مفتش صحة المنيا، عدم وجود إصابات ظاهرية بجثة النائبة، وتعرضها لكسر بالجمجمة، مما تسبب في حدوث نزيف في المخ، تسبب في الوفاة، دون وجود شبهه جنائية، فقد اتشحت محافظة المنيا بالسواد وخيم الحزن على اهالى محافظة المنيا ، والقيادات التنفيذية والبرلمانية ، وتُعد وفاة النائبة أمنية رجب خسارة كبيرة لمجلس النواب وللمجتمع المصري، حيث كانت تتمتع بسمعة طيبة ونشاط ملحوظ في مجال عملها البرلماني.

جديرا بالذكر ، ولدت في 1959 بمحافظة المنيا، حصلت على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة عين شمس، عملت طبيبة نساء وتوليد، ثم وكيلا لوزارة الصحة بالمنيا من عام 2013 حتى عام 2020 ، ثم انتخبت عضواً بمجلس النواب عن محافظة المنيا في عام 2021 ، وكانت عضوةً في لجنة الصحة بمجلس النواب ، وشاركت في العديد من الأنشطة والفعاليات الإجتماعية والثقافية.