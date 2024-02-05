سرقة 25.6 مليون دولار بتقنية التزييف العميق

يستمر الممثلون السيئون في استخدام التزييف العميق في كل شيء بدءًا من انتحال شخصية المشاهير وحتى الاحتيال على الأشخاص للحصول على الأموال. وآخر مثال على ذلك هو ما حدث في هونج كونج، حيث تم خداع موظف مالي في شركة متعددة الجنسيات لم يتم الكشف عنها لتحويل 200 مليون دولار هونج كونج (25.6 مليون دولار).

وفقًا لشرطة هونج كونج، اتصل المحتالون بالموظف متظاهرين بأنه المدير المالي للشركة ومقره المملكة المتحدة. لقد كان متشككًا في البداية، لأن البريد الإلكتروني يدعو إلى معاملات سرية، ولكن هذا هو المكان الذي ظهرت فيه التزييفات العميقة.

حضر العامل مكالمة فيديو مع "المدير المالي" وأعضاء آخرين معروفين في الشركة. في الواقع، كل "شخص" تفاعل معه كان مزيفًا عميقًا - من المحتمل أنه تم إنشاؤه باستخدام مقاطع فيديو عامة للأفراد الفعليين.

طلب برنامج التزييف العميق من الموظف تقديم نفسه ثم أمره سريعًا بإجراء 15 عملية تحويل تتضمن 25.6 مليون دولار إلى خمسة حسابات مصرفية محلية. لقد خلقوا إحساسًا بإلحاح المهمة، ثم انتهت المكالمة فجأة. وبعد أسبوع قام الموظف بفحص الطلب داخل الشركة واكتشف الحقيقة.

اعتقلت شرطة هونغ كونغ ستة أشخاص حتى الآن فيما يتعلق بعملية الاحتيال. سرق الأفراد المتورطون ثماني بطاقات هوية وقدموا 54 تسجيلًا لحسابات مصرفية و90 طلب قرض في عام 2023. كما استخدموا تقنية التزييف العميق لخداع برامج التعرف على الوجه في 20 حالة على الأقل.

يعد الاستخدام الواسع النطاق للتزييف العميق أحد المخاوف المتزايدة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتطورة. وفي يناير، كانت تايلور سويفت والرئيس جو بايدن من بين أولئك الذين تم تزوير هوياتهم عن طريق التزييف العميق.

في حالة سويفت، كان الأمر عبارة عن صور إباحية لها دون رضاها، بالإضافة إلى عملية احتيال مالية استهدفت متسوقي Le Creuset المحتملين. يمكن سماع صوت الرئيس بايدن في بعض المكالمات الآلية للناخبين في نيو هامبشاير، يناشدهم عدم التصويت في الانتخابات التمهيدية في ولايتهم.