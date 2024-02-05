7 برامج توعوية بجامعة قناة السويس خلال فبراير

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة أعدت 7 برامج توعوية خلال شهر فبراير الجاري تهدف لخدمة المجتمع و تنمية القدرات، ورفع كفاءة العاملين، وإعداد كوادر بشرية مدربة ومؤهلة لمواكبة تطورات العصر، واحتياجات سوق العمل، وإعداد قيادات إدارية مزودة بالمعارف والمهارات المختلفة.

وأشار أن البرامج تقام تقام تحت إشراف عام الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، ويحاضر بها نخبة من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين بكليات الطب، والتربية، والآداب والعلوم الإنسانية، ومعهد الدراسات الأفروآسيوية، ومركز تنمية الموارد البشرية.

وأكد مندور أنه من المنتظر أن تنطلق أولى الفاعليات بعد غدٍ الأربعاء ولمدة يومين عن التوعية للحد من انتشار الأمراض المعدية وإدارة الأوبئة".

فيما تقام يومي 12 و13 فبراير دورة تدريبية عن النزاهة والشفافية في إدارة المؤسسات". كما تقام يومي 14 و15 فبراير دورة تدريبية عن "فن التعامل مع أنماط الشخصيات المختلفة للعاملين بالتربية والتعليم والأجهزة الحكومية".

وتابع أن دورة تدريبية تحت عنوان "حصوات الكلى وطرق الوقاية منها" تقام يومي 18 و19 فبراير. فيما تنظم دورة عن "أساليب التعامل مع ذوي الهمم مع توفير الرعاية والتأهيل لهم"، يومي 21 و22 فبراير.

وتقام يومي 25 و26 فبراير دورة تدريبية عن "آليات مكافحة الفساد الإداري والمالي في المؤسسات"، ودورة تدريبية عن "تقدير الذات والثقة بالنفس"، يومي 28، 29 فبراير.

ويشرف على تنفيذها المهندسة وفاء إمام مدير عام مشروعات البيئة، والمهندس أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.