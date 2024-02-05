أزهر الشرقية يستعد لبدء الفصل الدراسي الثاني

قال الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إن المنطقة تشهد حالة من الاستنفار ورفع درجه الاستعداد القصوى بجميع القطاعات، وذلك استعدادًا لبدء الفصل الدراسي الثاني.

وكان رئيس منطقة الشرقية الأزهرية، قد أعلن عن تشكيل فرق متابعة من مديري المراحل وموجهي العموم لتجوب كل معاهد المنطقة؛ للتأكد من جاهزية المعاهد لبدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣م، والتأكد من التزام مديري التعليمية وشيوخ المعاهد بالتعليمات التي تم فرضها خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية.

وشدد رئيس المنطقة على ضرورة تواجد الموجهين مع شيوخ ونظار المعاهد وجميع العاملين بالمعهد من المعلمين وغيرهم من الأطقم الإدارية والفنية بالمعاهد مع بداية اليوم الدراسي، كما شدد على ضرورة تسليم الكتب الدراسية لجميع الطلاب منذ اليوم الأول، وضرورة متابعة تحضير المعلمين للدروس منذ اليوم الأول ووقوع المسئولية على شيوخ ونظار المعاهد في حاله وجود أية سلبية.

ووجه رئيس أزهر الشرقية على ضرورة توفير المناخ التربوي المناسب للطلاب، وتوفير كل عوامل الأمن والسلامة، وتفعيل حالة الطوارئ عند هطول الأمطار وفصل التيار الكهربائي عن المعاهد بنهاية اليوم الدراسي