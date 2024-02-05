البورصة تكسر موجة تراجعاتها وتربح 10.7 مليار جنيه في منتصف تعاملات اليوم

كسرت مؤشرات البورصة في منتصف جلسة تعاملات اليوم الاثنين موجة تراجعاتها الحادة التي تكبدتها خلال الجلسات القليلة الماضية، وعاودت الصعود محققة مكاسب بدعم عمليات الشراء.

ارتفع رأس المال السوقي للأسهم بقيمة10.7مليار جنيه، ووصل إلى مستوي 1.986.2 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوي 27764نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.3%

صعد مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 2.2%.