مستشار شيخ الأزهر تشارك في تحكيم الأبحاث العلمية بإندونيسيا

شاركت مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، أ.د نهلة الصعيدي، في مناقشة الأبحاث العلمية، المقدمة من طلاب السنة الأخيرة، في معهد ديا ماليلا العالمي للتربية الإسلامية الحديثة بإندونيسيا، ضمن جولتها الموسعة إلى إندونيسيا.



يذكر أن هذه الأبحاث المقدمة من طلاب المعهد، جاءت نتيجة رحلة علمية سابقة إلى مصر، حيث تمت استضافتهم في رحاب الأزهر الشريف، برفقة أساتذتهم و معلميهم، حصلوا خلالها، على دورة مكثفة للغة العربية، كما قاموا بزيارة العديد من الجامعات والمراكز العلمية المتخصصة، للتعرف أكثر على العديد من أنماط الدراسة، وأساليب التعليم المختلفة، كان في مقدمة هذه الزيارات، مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، ومدرسة المتفوقات للعلوم والتكنولوجيا بالمعادي، ومعهد فتيات مدينة نصر النموذجي الأزهري، على أن يكتبوا في نهاية هذه الرحلة أبحاثًا يتم مناقشتها وتحكيمها.

المعتقدات المصرية في ضوء القرآن.



تناولت هذه الأبحاث، العديد من الموضوعات العلمية، لعل أبرزها، أساليب تعلم المحادثة العربية في معهد الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، أثر التعاون بين المعاهد الإسلامية والأزهر الشريف في تطوير التربية الإسلامية في إندونيسيا، منهج التعلم في جامعة الأزهر المقارنة بين منهج التعلم القديم ومنهج التعلم الحديث، المعتقدات المصرية في ضوء القرآن.



كانت سعادة أ.د نهلة الصعيدي، مستشار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، قد توجهت إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا في زيارة علمية موسعة تستغرق بضعة أيام، تشمل العديد من اللقاءات العلمية.



كانت قد غادرت أ.د نهلة الصعيدي، مستشار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، مساء الجمعة، البلاد متوجهة إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا، في زيارة علمية موسعة تستغرق بضعة أيام.



شهدت الزيارة عددًا من الفعاليات المهمة، تفتتح بزيارتها إلى معهد ديا ماليلا العالمي للتربية الإسلامية، يتم خلاله إجراء حوارات مفتوحة مع أعضاء هيئة التدريس، وطلبة المعهد؛ فضلًا عن مناقشة العديد من الأبحاث العلمية للطلاب.

كما تتضمن الزيارة أيضًا لقاءً مع مسئولي الجمعية المحمدية؛ لمناقشة مذكرة اتفاقية تعاون بين الجمعية المحمدية، والأزهر الشريف. ثم تتوجه بعدها إلى عدة جامعات لإلقاء عدد من المحاضرات العلمية، ففي جامعة محمدية مالانج، ستلقي محاضرة بعنوان «المساواة بين الجنسين بين الجنسين في الإسلام المعيارية والتاريخية».