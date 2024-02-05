جامعة الإسكندرية تنظم قافلة طبية شاملة إلي قرية الوادى بكينج مريوط

نظمت جامعة الإسكندرية قافلة طبية شاملة إلى قرية الوادى بمنطقة كينج مريوط، وذلك بالتعاون مع إنرويل إسكندرية كابيتال، وإنرويل سبورتنج، لتقديم الخدمة الطبية لاهالى المنطقة.

وصرحت الدكتورة وفاء السحلي الأستاذ بكلية الطب ومقرر لجنة القوافل بالجامعة، أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي علي عدد كبير من الحالات من أهالي القرية، موضحة أن إجمالي عدد الحالات التي تم الكشف عليها بلغ 637 حالة توزعت كالأتى: 61 حالة نسا، و92 جلدية، و92 باطنة،110 أطفال، و49 أنف وأذن، و91 عظام، و83 أسنان، و59 رمد، وأضافت انه تم تحويل عدد من الحالات إلي المستشفى الرئيسي الجامعي منها 1حالة أطفال، 20 أسنان، و10 انف وأذن.

شهدت القافلة إقبالاً كثيفاً من أهالى القرية حيث أعربوا عن سعادتهم وشكرهم لجامعة الإسكندرية لتواجد القافلة وتكراراها بشكل دورى لخدم المواطنين بالقرية.

