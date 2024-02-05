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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كل ما تريد معرفته عن النسخة المقبلة من كأس العالم 2026

كأس العالم
كأس العالم

تستعد النسخة المقبلة من منافسات كأس العالم التي تقام في ثلاث دول أمريكا ، المكسيك وكندا ـ لاستضافة 48 منتخبًا للمرة الأولى تاريخيًا بدلاً من نظامها المعتاد الذي يشهد تواجد 32 منتخبًا.

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موعد مواجهة الأهلي الأفريقية المقبلة بدوري الأبطال

مدن الاستضافة ..

ومن المقرر أن تستضيف 16 مدينة مختلفة بالدول الثلاث ، النسخة القادمة وهم "أتلانتا، بوسطن، دالاس، جوادالاخارا، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجليس، مكسيكو سيتي، ميامي، مونتيري، نيويورك نيوجيرسي، فيلادلفيا، منطقة خليج سان فرانسيسكو، سياتل، تورونتو، وفانكوفر".

حفل الافتتاح ..

 ومن المقرر أن تكون مباراة الافتتاح  11 يونيو 2026 على ملعب أزتيكا بمدينة مكسيكو سيتي.

المنتخبات المشاركة ..

ومن المقرر أن تشهد النسخة المقبلة ، تواجد 16 منتخبا من قارة أوروبا ، و9 من قارة أفريقيا و8 من آسيا و6 من أمريكا الشمالية و 6 منتخبات أيضًا من قارة أمريكا الجنوبية و2 من أوقيانوسيا.
ويتبقى منتخبان يحسمان التأهل من خلال المشاركة في ملحق عالمي خاص.

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