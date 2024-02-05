اليوم .. الأهلي يلتقي سموحة وديًا على ملعب التتش

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، عصر اليوم الإثنين نظيره سموحة على ملعب مختار التتش بالجزيرة ، استعدادًا لاستئناف مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا بملاقاة شباب بلوزداد الجزائري.





وأنهى خالد بيبو، مدير الكرة بالأهلي ، الترتيبات وإجراءات السفر إلى الجزائر؛ استعدادا لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري.

وأوضح أنه يجري تنسيق موعد السفر مع الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر؛ حيث تقام المباراة يوم ١٦ من شهر فبراير الجاري ، لحساب الجولة الرابعة من مرحلة دور المجموعات للبطولة القارية.

ويخوض الأهلي المواجهة محتلاً صدارة ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط ، بينما يأتي فريق شباب بلوزداد ثالثًا بـ 5 نقاط.

وشدد مدير الكرة على أن التنسيق قائم مع الجانب الجزائري والسفارة المصرية لتحديد ملاعب التدريب ومكان الإقامة وغيرها من متطلبات الجهاز الفني قبل السفر بمدة كافية.

كما شهد مران الأهلي بالأمس ، انتظام علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، إن معلول تعافى كثيرا من أثار نزلة البرد التي أبعدته عن المران الجماعي أمس.

صفقة جديدة في الأهلي ..

على صعيد آخر ، أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأحمر والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم أمس الأحد، عن تعاقد النادي مع محمود الزنفلي حارس مرمى الداخلية لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة وبنية الشراء. وقام مدير التعاقدات بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بإتمام التعاقد مع الحارس الجديد.